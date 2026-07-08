Чета Иконниковых построила дом на чужой земле

Орловский районный суд частично удовлетворил иск соседа по спору о границах.

Орловский районный суд вынес решение по длительному земельному спору между двумя собственниками соседних участков. Разбирательство касалось самовольной постройки, незаконного занятия части участка и установки снегозадерживающих устройств.

Орловец обратился в суд с иском к соседке, указав, что часть жилого дома ответчицы, а также забор и отмостка фактически расположены на его земельном участке. По данным кадастрового инженера, наложение составило около 10 кв. м, включая 2 кв. м — площадь наложения части здания. Истец требовал признать постройку самовольной, демонтировать забор и другие объекты, а также обязать ответчицу установить снегозадерживающие устройства на крыше ее дома.

Иконникова, в свою очередь, подала встречный иск об установлении границ земельных участков, полагая, что сведения в ЕГРН не соответствуют фактическому положению дел.

Для разрешения спора суд назначил комплексную землеустроительную экспертизу. Исследование показало, что границы участков по документам и на местности действительно расходятся — в отдельных точках несоответствие достигает 0,91 метра. Контур жилого дома Иконниковой накладывается на участок соседа. Отмостка выступает на величину от 0,78 до 0,95 м, площадь наложения составила 9,34 кв. м.

Суд пришел к выводу, что споры могут быть разрешены путем установления смежной границы. При этом суд отказал в удовлетворении требований о сносе.

«С учетом конкретных обстоятельств дела допущенное при возведении (создании) постройки незначительное нарушение градостроительных и строительных норм и правил (например, в части минимальных отступов от границ земельных участков или максимального процента застройки в границах земельного участка), не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом несущественным и не препятствующим возможности сохранения постройки».

В то же время суд установил, что на крыше дома Иконниковой отсутствуют снегозадерживающие устройства, что нарушает требования СП 17.13330.2017 «Кровли» и создает риск схода снега и наледи на участок соседа. Суд обязал ответчицу установить снегозадержатели в течение одного месяца с момента вступления решения в силу. На случай неисполнения предусмотрена неустойка в размере 300 рублей за каждый день просрочки.

Суд установил местоположение смежной границы между участками в соответствии с координатами из заключения эксперта, зафиксировав четыре характерные точки. В остальной части требований — как первоначального, так и встречного иска — отказано.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”