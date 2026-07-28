Участников СВО включили в жилищную программу Орла

В Орле актуализировали программу обеспечения жильём молодых семей.

Мэр Юрий Парахин утвердил изменения, внесенные в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Она действует с 2017 года, а ее новая редакция корректирует объемы финансирования и целевые показатели на период до 2028 года. Кроме того, с учетом текущих реалий городские власти расширили список льготных категорий участников. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, увеличен до 442,5 миллиона рублей. Ранее он составлял 405,5 миллиона рублей.

Средства областного бюджета, включая федеральные субсидии, составят 81,4 миллиона рублей, городского бюджета – 73,5 миллиона рублей. Собственные и заемные средства молодых семей должны составить 287,6 миллиона рублей. Напомним, что государство лишь помогает молодых семьям частично оплатить приобретение жилья, а нее гарантирует его полную оплату. Сроки реализации программы продлены до 2028 года включительно.

Всего за весь период действия программы планируется выдать 119 свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. В 2026 году такие свидетельства должны получить пять молодых семей. Изменения внесены и в порядок формирования списков участников. В первую очередь в список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, семьи с тремя и более детьми.

Но приоритет также получили семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной семье принимают или принимали участие в специальной военной операции. Также в приоритетном порядке должны рассматриваться заявки на участие в программе неполных семей, состоящих из не вступившего в повторный брак супруга или супруги погибшего или умершего участника СВО и одного и более детей. Во вторую очередь в список включаются молодые семьи, имеющие на воспитании ребенка-инвалида.

Для подтверждения права на льготы участники программы должны предоставить копии документов, подтверждающих участие в СВО или свидетельство о смерти супруга или супруги, погибших в ходе специальной военной операции. Основные требования к участникам программы в целом сохранены. Так, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на момент включения в список претендентов не должен превышать 35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и иметь доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

ИА “Орелград”