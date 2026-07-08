Названы системные проблемы орловского бизнеса

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин объяснил, что больше всего мешает «делать свое дело».

На заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин рассказал об основных направлениях своей деятельности и обозначил системные проблемы бизнеса. По его словам, в 2026 году приоритетом является снижение барьеров и улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности. Как пояснили в аппарате правозащитника, особое внимание Евгений Лыкин уделил выявленным системным проблемам.

Всего их четыре, и первая из них – это высокие штрафы по отдельным статьям КоАП для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Правозащитник считает, что порой размеры административных штрафов не соразмерны тяжести совершенных правонарушений. А это нарушает принцип справедливости и стирает грань между правонарушением и преступлением. Задержки оплаты по муниципальным контрактам также уже не первый год входят в число болезненных проблем. Здесь основной причиной является дефицит бюджетных средств, хотя далеко не всегда понятно, зачем муниципальные заказчики объявляют закупки, зная, что вовремя нее смогут заплатить из-за отсутствия своевременного и должного бюджетного финансирования.

Для представителей малого и среднего бизнеса подобны задержки с оплатой обычно означают заморозку оборотных средств, рост кредиторской задолженности, а в некоторых случаях еще и риск банкротства. Тарифы для самозанятых в жилых помещениях – это третий пункт списка правозащитника, проблема правовой неопределенности. Дело в том, что самозанятые, сдающие жилье в аренду, принудительно переводятся на коммерческие тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ, что зачастую делает их деятельность нерентабельной и толкает в тень. Здесь одна из основных проблем кроется в отсутствии корреляция между законодательством о тарифообразовании и федеральным законом о налоге на профессиональный доход.

Четвертой системной проблемой остается квалификация экономических преступлений по «общеуголовным» составам. По данным правозащитника, в 2025 году в Орловской области было возбуждено 106 уголовных дел, связанных с предпринимательской деятельностью, что на 146 процента больше, чем в 2024 году. Сохраняется проблема «размытых границ» между гражданско-правовыми спорами и уголовным преследованием, а также длительных следственных процедур, которые парализуют бизнес.

К слову, участники заседания положительно оценили деятельность орловского бизнес-омбудсмена, отметив его «системную работу по защите прав предпринимателей и эффективное взаимодействие с органами власти и прокуратурой». Они также подчеркнули важность продолжения работы по снижению административно-уголовных барьеров и совершенствованию нормативной базы. Отдельно была отмечена и ценность оказания адресной помощи бизнесу, которая помогает оперативно решать острые проблемы и укреплять доверие к институту омбудсмена.

ИА “Орелград”