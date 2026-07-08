На «Орел-Тамбов» произошла авария с тремя грузовиками

8.7.2026 | 18:27 Новости, Происшествия

Один пострадавший водитель госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция по Орловской области

ДТП  произошло утром 8 июля.  По предварительным данным, около 08:30 водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля «СОЛЛЕРС АТЛАНТ» двигался со стороны Ливен в направлении Орла. На 49-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения в разрешенном для обгона месте, но не справился с маневром и столкнулся с грузовиком «ИВЕКО СТРАЛИС» с полуприцепом.

После удара машину отбросило, и произошло повторное столкновение — уже с фурой «СКАНИЯ R 450» с полуприцепом. Кроме того, от удара отлетевший предмет от «СОЛЛЕРС» повредил автомобиль «Форд Транзит», который двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель «СОЛЛЕРС АТЛАНТ» получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции по Орловской области. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИА “Орелград”


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