На «Орел-Тамбов» произошла авария с тремя грузовиками

Один пострадавший водитель госпитализирован.

ДТП произошло утром 8 июля. По предварительным данным, около 08:30 водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля «СОЛЛЕРС АТЛАНТ» двигался со стороны Ливен в направлении Орла. На 49-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения в разрешенном для обгона месте, но не справился с маневром и столкнулся с грузовиком «ИВЕКО СТРАЛИС» с полуприцепом.

После удара машину отбросило, и произошло повторное столкновение — уже с фурой «СКАНИЯ R 450» с полуприцепом. Кроме того, от удара отлетевший предмет от «СОЛЛЕРС» повредил автомобиль «Форд Транзит», который двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель «СОЛЛЕРС АТЛАНТ» получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции по Орловской области. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИА “Орелград”