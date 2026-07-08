Орловцы могут бесплатно стать трактористами

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Кадры».
Орловский техникум агротехнологий и транспорта объявил набор на бесплатное обучение по программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категория «С» до 110,3 кВт)».
Занятия стартуют 17 августа 2026 года в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».
К участию допускаются следующие категории граждан:
– лица 50 лет и старше, а также предпенсионеры;
– родители в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
– неработающие женщины с детьми до 7 лет;
– зарегистрированные в центре занятости (ищущие работу или безработные);
– участники СВО и члены семей погибших военнослужащих;
– отдельные категории молодежи до 35 лет.
Обучение проводится на основании приказа ФГБОУ ДПО «ИРПО» и полностью бесплатно для слушателей.
ИА “Орелград”