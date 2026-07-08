Орловцы могут бесплатно стать трактористами

8.7.2026 | 17:48 Новости, Образование

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Кадры».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Орловский техникум агротехнологий и транспорта объявил набор на бесплатное обучение по программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категория «С» до 110,3 кВт)».

Занятия стартуют 17 августа 2026 года в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».

К участию допускаются следующие категории граждан:

– лица 50 лет и старше, а также предпенсионеры;

– родители в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

– неработающие женщины с детьми до 7 лет;

– зарегистрированные в центре занятости (ищущие работу или безработные);

– участники СВО и члены семей погибших военнослужащих;

– отдельные категории молодежи до 35 лет.

Обучение проводится на основании приказа ФГБОУ ДПО «ИРПО» и полностью бесплатно для слушателей.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2026 год

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