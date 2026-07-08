На Орловщине суд ещё раз рассмотрел дело о гибели 90 овец

Виновниками происшествия были две охотничьих собаки.

Инцидент произошёл в этом году в марте в Залегощенском районе. Владелец овец обнаружил, что 80 овец (43 взрослых и 37 ягнят) погибли от укусов, а ещё несколько животных просто пострадали. 10 из них скончались на следующий день. Четверо овец выжили, но их признали непригодными для содержания и воспроизводства.

Как выяснил районный суд, отара стала жертвой двух охотничьих собак, которые принадлежат другому жителю муниципального образования. Райсуд установил, что данный гражданин не обеспечил их надлежащее содержание и допустил безнадзорный выгул своих питомцев. Выяснилось, что собаки находились за забором, но смогли сбежать.

В то же время часть ответственности за инцидент (а именно 20%) возложили и на потерпевшего, так как его овцы тоже не были огорожены как следует.

В итоге суд несколько снизил запрошенную материальную компенсацию (с 1 миллиона 114 тысяч до 891 тысячи 200 рублей). Также ответчика приговорили к возмещению расходов по госпошлине (20 912 рублей). Интересно, что при этом четыре выживших, но искалеченных овцы должны перейти к владельцу собак.

Ответчик попытался обжаловать решение в областном суде. Однако региональная судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев дело ещё раз, оставила вердикт в силе.

ИА «Орелград»