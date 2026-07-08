Дело сотрудников «Жилуправления Орла» вернули в прокуратуру

Надзорное ведомство пытается обжаловать это решение.

Заседание по данному поводу состоится в областном суде 16 июля, пишет портал «Орловские новости». Как утверждает СМИ, причиной возврата являются «выявленные нарушения при составлении обвинительного заключения».

Напомним, речь идёт о предполагаемом хищении около 98,7 миллиона рублей, выделенных на расселение аварийного жилья. По уголовному делу проходят пятеро граждан, которые занимаются риэлторской деятельностью, а также двое сотрудников «Жилищного управления города Орла».

Дело поступило для рассмотрения в Советский районный суд Орла в текущем году в марте. Однако в итоге райсуд осуществил возврат.

ИА «Орелград»