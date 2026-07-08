Орловцы продали имущества на 3 миллиарда рублей

Орловские налоговики озвучили итоги декларационной кампании и напомнили о сроках уплаты.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области обнародовало промежуточные итоги текущей декларационной кампании. По данным ведомства, за пять месяцев 2026 года в региональный налоговый орган поступило 42,6 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ, или на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проверено уже 83,5 процента деклараций. Почти 1,5 тысячи деклараций было подано орловцами в связи с продажей имущества в 2025 году. Общая сумма заявленного дохода по таким сделкам составила около 3 миллиардов рублей.

Еще 274 декларации поступили от тех, кто сдавал имущество в аренду, в данном случае совокупная сумма дохода оценивается в 55,5 миллиона рублей. Интересно, что 46 деклараций подали орловцы, получившие доходы за пределами РФ. Сумма ими заявленного дохода составила около 78 миллионов рублей, что вдвое превышает показатели прошлого года. Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы представили 731 декларацию с суммой НДФЛ к уплате в размере 388,5 миллиона рублей. Кстати, это на 195 миллионов рублей, или на 100,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС, в структуре заявленных налоговых вычетов большинство орловцев выбирают социальные (53,4 процента) и имущественные (44,1 процента) вычеты в связи с приобретением жилья. Вычеты на долгосрочные сбережения граждан составили 1,3 процента, инвестиционные вычеты – 1,2 процента. Налоговая служба напоминает, что получить вычет можно в упрощенном порядке, без подачи декларации. Для этого достаточно обратиться в организацию или к ИП с письменным заявлением, после чего сведения о расходах направят в налоговый орган.

Средний срок проверки в упрощенном порядке составляет всего около трех дней. Для вычетов, по которым упрощенный порядок не предусмотрен, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, портал госуслуг, по почте или при личном визите в налоговый орган или МФЦ. Декларацию можно подать в течение трех лет с момента понесения расходов. Региональное УФНС в очередной раз напомнило орловцам и о том, что заплатить сумму налога, рассчитанную в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

Сделать это можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», личный кабинет налогоплательщика, платежные терминалы, банки или почтовые отделения. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога предусмотрена ответственность. В частности, нарушителю грозит штраф в размере 5 процентов от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 рублей, а также пени за каждый день просрочки. Даже при нулевой сумме налога за несвоевременную сдачу декларации начислят штраф в размере 1000 рублей.

ИА “Орелград”