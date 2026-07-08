Ограничения на отпуск бензина на Орловщине решили сохранить

Такое решение принял Оперативный штаб Орловской области.

Заседание состоялось сегодня. Хотя сам губернатор Андрей Клычков предполагал, что ограничения снимут с сегодняшнего дня, было принято противоположное решение. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Как пояснил Клычков, продление особого режима отпуска безина – способ “сохранения стабильной ситуации”. В противном случае орловские АЗС могут столкнуться с повышенным спросом водителей из других регионов.

“Отдельно обсудили с руководством АЗС вопросы, касающиеся заправки в канистры. Ограничения связаны с самими емкостями – в сертифицированную металлическую канистру в рамках лимита, пожалуйста, заправляйте”, – добавил губернатор.

Напомним, вынужденные нововведения касаются и заправки машин с нечётными и чётными (в зависимости от первой цифры) госномерами по соответствующим числам, и количества отпускаемого бензина — до 30 литров за одну заправку.

Отметим, что первоначально ограничения вводились на период до 25 июля включительно. Они не касаются дизельного топлива, а также заправок, расположенных на федеральных трассах. Кроме того, в Орле определены пять АЗС, где бензин продаётся тоже по номерам, но без предельного объёма.

ИА «Орелград»