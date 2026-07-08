Ограничения на отпуск бензина на Орловщине решили сохранить

8.7.2026 | 15:39 Важное, Новости, Транспорт

Такое решение принял Оперативный штаб Орловской области.

ИА “Орелград”

Заседание состоялось сегодня. Хотя сам губернатор Андрей Клычков предполагал, что ограничения снимут с сегодняшнего дня, было принято противоположное решение. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Как пояснил Клычков, продление особого режима отпуска безина – способ “сохранения стабильной ситуации”. В противном случае орловские АЗС могут столкнуться с повышенным спросом водителей из других регионов.

“Отдельно обсудили с руководством АЗС вопросы, касающиеся заправки в канистры. Ограничения связаны с самими емкостями – в сертифицированную металлическую канистру в рамках лимита, пожалуйста, заправляйте”, – добавил губернатор.

Напомним, вынужденные нововведения касаются и заправки машин с нечётными и чётными (в зависимости от первой цифры) госномерами по соответствующим числам, и количества отпускаемого бензина — до 30 литров за одну заправку.

Отметим, что первоначально ограничения вводились на период до 25 июля включительно. Они не касаются дизельного топлива, а также заправок, расположенных на федеральных трассах. Кроме того, в Орле определены пять АЗС, где бензин продаётся тоже по номерам, но без предельного объёма.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU