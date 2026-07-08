Управление ЗАГС Орловской области станет департаментом

8.7.2026 | 9:30 Закон и порядок, Новости, Общество

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

ИА “Орелград”

Андрей Клычков в качестве главы правительства региона утвердил положение о департаменте записи актов гражданского состояния Орловской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Судя по нему, в ближайшее время планируется упразднить действующее областное управление ЗАГС. А новый орган власти станет  департаментом ЗАГС и получит статус органа исполнительной власти специальной компетенции.

Новое ведомство будет осуществлять функции по выработке региональной политики, нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные функции в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Полномочия департамента остаются такими же, как у управления: организация и проведение государственной регистрации рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены имени и смерти. Также в ведении ведомства останутся проставление апостиля на официальных документах, внесение исправлений в записи актов, взаимодействие с Управлением Минюста по Орловской области и ведение статистической отчетности.

Новое положение также закрепляет, что департамент будет участвовать в реализации государственной семейной политики, проводить мониторинг демографических процессов, организовывать семинары, конференции и прочие мероприятия по вопросам, относящимся к его сфере деятельности. Официальное сокращенное наименование будет выглядеть так: Департамент ЗАГС Орловской области. Ведомство возглавит руководитель, назначаемый на должность губернатором, который будет подчиняться заместителю губернатора по социальной политике. Отметим, что постановление губернатора вступит в силу с 2 ноября 2026 года.

ИА “Орелград”


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