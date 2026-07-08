Рынок автокредитования в России вырос на 41%

В первом полугодии 2026 года россияне взяли в банках на авто около 894 млрд рублей.

По предварительным данным ВТБ, за январь–июнь 2026 года россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Июньские выдачи составили 174 млрд рублей, что на 31% выше июня 2025 года, хотя по сравнению с маем рост замедлился до 1% из-за сезона отпусков.

ВТБ показывает динамику выше среднерыночной: в июне банк провел около 11,6 тыс. сделок почти на 17 млрд рублей, что на 7% больше мая. За первое полугодие в целом клиенты банка получили почти 60 тыс. автокредитов примерно на 82 млрд рублей — на 44% больше по объему, чем год назад.

Лидерами по объему выдачи традиционно стали Москва и Московская область — более 17,5 млрд рублей за полугодие. В тройку также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд) и Краснодарский край (более 3,6 млрд рублей).

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, ключевым драйвером роста стал спрос на новые автомобили: число сделок по ним выросло более чем на четверть, а объем — вдвое. Новые машины становятся привлекательнее благодаря господдержке, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается высокими рыночными ставками.

«Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — еще один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14%в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%», — прокомментировал Алексей Охорзин.

Отметим, в первом квартале 2026 года в Орловской области добровольное страхование (каско) показало уверенный рост: количество договоров увеличилось на 5%, а объем выплат — на 12% (почти 130 млн рублей), чему способствовал рост продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, сообщали в отделении Банка России по региону.

ИА “Орелград”