В Орловской области решили увеличить площадь мусорного полигона

8.7.2026 | 6:33 Важное, ЖКХ, Новости

С заявлением обратилась администрация Ливенского района.

Фото: Геоинформационный портал

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области 1 июля. Чиновники предложили согласовать условно разрешенный вид использования «специальная деятельность» (код 12.2) для участка с кадастровым номером 57:22:0010101:714. Он находиться в районе юго-восточной части деревни Здоровецкие Выселки. Площадь участка  – 8 910 кв. м.  (По данным Геоинформационного портала, вид разрешенного использования – для расширения существующего карьера глин). Корректировка необходима для увеличения площади полигона ТКО.

Комиссия рекомендовала управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области направить материалы в орган местного самоуправления для организации и проведения публичных слушаний. Окончательное решение будет принято по их итогам.

Примечательно, что решение комиссии по землепользованию не было единогласным: девять голосов «за», два – «против», указано в протоколе, опубликованном на сайте правительства Орловской области.

Напомним, в регионе захоронение остатков сортировки, не имеющих перспектив хозяйственного применения, производится тремя полигонами: ООО «Экополис» (Орловский муниципальный округ), МУП «Комсервис» (Ливенский район), ООО «Экостройсервис» (Мценск).

ИА “Орелград”


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