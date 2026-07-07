В Орле окончательно развалился Дом Лобанова

Соответствующие снимки появились в соцсетях.

У здания обвалился верхний этаж. Напомним, в июне здесь произошёл сильный пожар.

В минувшем году на дом оформили официальное охранное обязательство. Тогда же городские власти нашли арендатора, который брался восстановить объект, сняв его на длительный срок за символическую цену. На соответствующих торгах победило ООО «Развитие» (ИНН 5700012498).

Здание находится на улице Старо-Московской, 55. Оно считается объектом культурного наследия регионального значения. Однако во всероссийский реестр дом вошёл ещё в 1993 году.

В здании бывал Иван Тургенев (в 1879-1881 годы), о чём напоминает мемориальная доска.

ИА «Орелград»