Орловские яйца резко потеряли в цене

В Орловской области цены на целый ряд продуктов снизились.

Орелстат опубликовал данные о потребительских ценах в регионе по итогам мая 2026 года. Согласно подсчетам аналитиков, общий индекс потребительских цен за месяц снизился на 0,1 процента. Произошло это в основном за счет удешевления продовольственных товаров. Так, сообщается, что продовольственные товары, без учета алкоголя, в мае подешевели на 1,8 процента по сравнению с апрелем. Наибольшее снижение зафиксировано на яйца, которые потеряли в цене 11,1 процента за месяц.

Цены на плодоовощную продукцию упали на 11,6 процента, а крупы стали дешевле на 1,7 процента. При этом хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,6 процента, рыбопродукты – на 1,4 процента, сахар-песок – на 1,6 процента. Мясо и птица показали небольшое снижение, на 0,8 процента, а молочная продукция потеряла в цене 0,8 процента.

В годовом выражении, то есть май 2026 года по отношению к маю 2025-го, продовольственные товары в Орловской области в среднем подорожали на 1,8 процента. Однако по сравнению с декабрем 2025 года они подорожали всего на 1 процент. Алкогольные напитки за год прибавили в цене весомые 7,7 процента. Статистики также подсчитали, что в мае 2026 года стоимость условного минимального набора продуктов питания в Орловской области составила 6953,1 рубля в расчете на месяц, что на 0,9 процента ниже, чем в апреле.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений составила 22 931,6 рубля в месяц, в данном случае зафиксировано снижение на 0,1 процента по сравнению с апрелем. В структуре минимального продуктового набора наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26 процентов (в мае 2025 года было 23,7 процента), а также картофель, плоды и овощи – 27,4 процента (в прошлом году – 20,5 процента). Доля мясопродуктов за год снизилась с 16,3 процента до 15,2 процента, молочных продуктов – с 20,5 процента до 19 процента, а сахара и кондитерских изделий – с 4,3 процента до 2,8 процента.

ИА “Орелград”