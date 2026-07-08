В Орловском округе открылся первый сельский кабинет государственных и финансовых услуг

Первый в регионе.

В деревне Истомино, где проживает около 500 человек, начал работу первый в регионе сельский кабинет государственных и финансовых услуг. Населенный пункт расположен в стороне от трассы, общественный транспорт малодоступен, а сигнал мобильного интернета оставляет желать лучшего. Из-за комплекса ограничений у местных жителей не всегда есть возможность для решения финансовых вопросов.

Новый кабинет представляет собой оборудованное рабочее место с компьютером и доступом в интернет, размещенное в местном сельском клубе. С его помощью жители могут выходить на портал «Госуслуги», сайты организаций ЖКХ и онлайн-банки, чтобы оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, делать денежные переводы, открывать вклады, оформлять страховки и пользоваться другими доступными онлайн-сервисами.

В отделении Банка России по Орловской области подчеркнули, что проект в Истомино является пилотным. В перспективе подобные рабочие места планируется открывать и в других населенных пунктах.

ИА “Орелград”