В Орловском округе открылся первый сельский кабинет государственных и финансовых услуг

8.7.2026 | 17:23 Новости, Общество

Первый в регионе.

ИА “Орелград”

В деревне Истомино, где проживает около 500 человек, начал работу первый в регионе сельский кабинет государственных и финансовых услуг. Населенный пункт расположен в стороне от трассы, общественный транспорт малодоступен, а сигнал мобильного интернета оставляет желать лучшего. Из-за комплекса ограничений  у местных жителей не всегда есть возможность для решения финансовых вопросов.

Новый кабинет представляет собой оборудованное рабочее место с компьютером и доступом в интернет, размещенное в местном сельском клубе. С его помощью жители могут выходить на портал «Госуслуги», сайты организаций ЖКХ и онлайн-банки, чтобы оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, делать денежные переводы, открывать вклады, оформлять страховки и пользоваться другими доступными онлайн-сервисами.

В отделении Банка России по Орловской области подчеркнули, что проект в Истомино является пилотным. В перспективе подобные рабочие места планируется открывать и в других населенных пунктах.

ИА “Орелград”


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