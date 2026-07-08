Регоператор сообщил о “временных сложностях” с вывозом ТКО в Заводском районе Орла

“Нормализация графика вывоза и устранение всех последствий срыва ожидаются в ближайшие дни”.

Как пояснили в соцсетях регионального оператора “УК “Зеленая роща”, с 4 июля произошел сбой в графике вывоза твердых коммунальных отходов по ряду адресов из-за нарушения договорных обязательств перевозчиком ООО «Экотексити». Это привело к перенакоплению мусора на некоторых контейнерных площадках.

Для устранения последствий региональный оператор привлек собственную спецтехнику, однако мощности ограничены, поэтому процесс ликвидации перенакоплений требует дополнительного времени. Параллельно ведется работа по привлечению сторонней техники и организации дополнительных рейсов на наиболее проблемных участках. Ситуацию взяли на особый контроль, заверили в “Зеленой роще”.

По прогнозам регоператора, нормализация графика и устранение последствий ожидаются в ближайшие дни.

ИА “Орелград”