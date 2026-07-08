Водитель грузовика лишился прав за металлическую штангу на номере

8.7.2026 | 10:10 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Суд признал его виновным в незаконной установке на автомобиль знака «Антиплатон».

Фото: www.google.com/maps

Мировой судья Кромского судебного участка рассмотрел не самое обычное дело об административном правонарушении. Оно было заведено на водителя грузовика по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными устройствами, препятствующими их идентификации).

Из материалов дела следует, что  в мае 2026 года на 399-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» на стационарном пункте весового контроля сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили, что на заднем государственном регистрационном знаке установлено устройство в виде металлической штанги, которая, по их мнению, «ограничивала видимость номера и препятствовала его идентификации».

Водитель в своих письменных объяснениях не согласился с протоколом, составленным гаишниками. По его версии, подозрительную штангу на номер он не устанавливал, и вообще, с его точки зрения, даже с этой штангой номер читается с любого ракурса и расстояния. Суд проверил эти доводы и не принял их. Решающую роль при рассмотрении дела сыграла фотография, представленная в материалах. По ней  видно, что «свободное прочтение букв и цифр регистрационного знака невозможно даже на небольшом расстоянии».

Суд пришел к выводу, что установленная металлическая конструкция нарушает требования ГОСТа и препятствует идентификации государственного регистрационного знака. Как сообщила пресс-служба Кромского районного суда, при назначении наказания было учтено  отсутствие смягчающих обстоятельств и наличие отягчающего обстоятельства. Выяснилось, что этот же водитель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Это стало основанием для назначения ему максимального наказания по данной статье. Правонарушителя наказали лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Правда, постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Кстати, штанги «Антиплатон» открыто продаются на многих маркетплейсах. И обычно их позиционируют как конструкции для установки дополнительного светового оборудования.

Однако надо помнить, что подобные конструкции должны соответствовать требованиям ПДД и технического регламента Таможенного союза. И главное – они не должны нарушать целостность конструкции автомобиля, создавать помехи для обзора и делать «нечитаемыми» государственные регистрационные номера.

ИА “Орелград”


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