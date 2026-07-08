Водитель грузовика лишился прав за металлическую штангу на номере

Суд признал его виновным в незаконной установке на автомобиль знака «Антиплатон».

Мировой судья Кромского судебного участка рассмотрел не самое обычное дело об административном правонарушении. Оно было заведено на водителя грузовика по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными устройствами, препятствующими их идентификации).

Из материалов дела следует, что в мае 2026 года на 399-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» на стационарном пункте весового контроля сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили, что на заднем государственном регистрационном знаке установлено устройство в виде металлической штанги, которая, по их мнению, «ограничивала видимость номера и препятствовала его идентификации».

Водитель в своих письменных объяснениях не согласился с протоколом, составленным гаишниками. По его версии, подозрительную штангу на номер он не устанавливал, и вообще, с его точки зрения, даже с этой штангой номер читается с любого ракурса и расстояния. Суд проверил эти доводы и не принял их. Решающую роль при рассмотрении дела сыграла фотография, представленная в материалах. По ней видно, что «свободное прочтение букв и цифр регистрационного знака невозможно даже на небольшом расстоянии».

Суд пришел к выводу, что установленная металлическая конструкция нарушает требования ГОСТа и препятствует идентификации государственного регистрационного знака. Как сообщила пресс-служба Кромского районного суда, при назначении наказания было учтено отсутствие смягчающих обстоятельств и наличие отягчающего обстоятельства. Выяснилось, что этот же водитель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Это стало основанием для назначения ему максимального наказания по данной статье. Правонарушителя наказали лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Правда, постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Кстати, штанги «Антиплатон» открыто продаются на многих маркетплейсах. И обычно их позиционируют как конструкции для установки дополнительного светового оборудования.

Однако надо помнить, что подобные конструкции должны соответствовать требованиям ПДД и технического регламента Таможенного союза. И главное – они не должны нарушать целостность конструкции автомобиля, создавать помехи для обзора и делать «нечитаемыми» государственные регистрационные номера.

ИА “Орелград”