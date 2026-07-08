Жителя Тувы осудили на Орловщине за покушение на мошенничество

Он получил реальный срок лишения свободы.
Дело рассматривал Покровский районный суд.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, пытался обмануть жителей муниципального образования. Фактически он выполнял роль курьера мошенников.
Его сообщники убедили двоих орловцев снять их деньги с банковских счетов и передать данному гражданину — якобы для дальнейшего хранения в более безопасных условиях. Мужчина прибыл на место, однако его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.
В итоге суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.
ИА «Орелград»