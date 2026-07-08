Жителя Тувы осудили на Орловщине за покушение на мошенничество

8.7.2026 | 10:33 Криминал, Новости

Он получил реальный срок лишения свободы.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Покровский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, пытался обмануть жителей муниципального образования. Фактически он выполнял роль курьера мошенников.

Его сообщники убедили двоих орловцев снять их деньги с банковских счетов и передать данному гражданину — якобы для дальнейшего хранения в более безопасных условиях. Мужчина прибыл на место, однако его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.

ИА «Орелград»


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