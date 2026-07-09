Арбитражный суд завершил банкротство «Орловского бетона»

Процедура банкротства длилась около шести лет.

Арбитражный суд Орловской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Орловский бетон». Процедура банкротства длилась около шести лет. Стартовала она еще в октябре 2019 года. А несостоятельным предприятие было признано в мае 2020 года. В реестр были включены требования второй и третьей очереди кредиторов на общую сумму 7,2 миллиона рублей. Как следует из отчета конкурсного управляющего, все необходимые мероприятия уже проведены.

Так, были направлены запросы в регистрирующие органы для поиска имущества должника, закрыты расчетные счета, подготовлен отчет о результатах процедуры. В ходе проведенной ревизии было установлено, что движимого и недвижимого имущества, за счет которого можно было бы пополнить конкурсную массу, за предприятием-должником не зарегистрировано. К слову, требования кредиторов не были погашены из-за «недостаточности и отсутствия имущества».

Вопрос о привлечении контролирующего предприятие лица к субсидиарной ответственности рассматривался в судах нескольких инстанций. В частности, арбитражный суд Орловской области в июне 2025 года отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, а апелляционный и кассационный суды оставили это решение без изменения. На собрании кредиторов в мае 2026 года было принято решение обратиться в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства.

Возражений от других лиц, участвующих в деле, не поступило. В соответствии с законом, требования кредиторов, не удовлетворенные по причине отсутствия имущества должника, считаются погашенными. Определение о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Хотя стоит напомнить, что определение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”