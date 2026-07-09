В Орле пройдет праздник для детей и родителей «Ее Величество Зубная Щетка»

Он посвященный гигиене полости рта.
12 июля в 12:30 в городском парке Орла, возле «Кванториума», компания «32» проведет традиционный семейный праздник, посвященный гигиене полости рта.
В программе:
– театрализованный спектакль;
– интерактивный мастер-класс по правильной чистке зубов;
– игры и конкурсы;
– подарки от партнеров.
Главная героиня — Ее Величество Зубная Щетка — знакома орловцам уже более 20 лет. На ее представлениях выросло не одно поколение горожан. Проект помогает детям через сказку и игру понять, как важно с детства заботиться о здоровье зубов.
Вход свободный.
ИА “Орелград”