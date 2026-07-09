В Орле пройдет праздник для детей и родителей «Ее Величество Зубная Щетка»

Он посвященный гигиене полости рта.



12 июля в 12:30 в городском парке Орла, возле «Кванториума», компания «32» проведет традиционный семейный праздник, посвященный гигиене полости рта.

В программе:

– театрализованный спектакль;

– интерактивный мастер-класс по правильной чистке зубов;

– игры и конкурсы;

– подарки от партнеров.

Главная героиня — Ее Величество Зубная Щетка — знакома орловцам уже более 20 лет. На ее представлениях выросло не одно поколение горожан. Проект помогает детям через сказку и игру понять, как важно с детства заботиться о здоровье зубов.

Вход свободный.

ИА “Орелград”