Сегодня утром в центре Орла «Газель» врезалась в «Ладу»

После этого легковушка налетела на дерево.

Предварительную информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Авария произошла около семи часов на перекрёстке улиц Пионерской и Салтыкова-Щедрина.

55-летний водитель ехал на «ГАЗ Некст» по Пионерской (со стороны Горького в сторону Октябрьской). Он позволил себе проигнорировать запрещающий сигнал светофора.

В итоге «Газель» столкнулась с «Ладой Вестой». Она двигалась по Салтыкова-Щедрина, со стороны Ленина в сторону Красноармейской. Легковым автомобилем управлял 45-летний мужчина.

После столкновения «Газель» налетела на дорожный знак, а «Лада» – на дерево. Участники ДТП получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»