ГМУ ФССП России: Можно ли описать имущество, если должник не проживает по месту регистрации?

9.7.2026 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов внесло ясность в немаловажный вопрос.

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Как рассказали в ведомстве, судебный пристав-исполнитель вправе совершать необходимые действия по месту жительства или месту пребывания должника, а также по месту нахождения его имущества — вне зависимости от присутствия или отсутствия гражданина по определённому адресу.

Однако аресту подлежит только имущество, принадлежащее лично должнику. То, что гражданин зарегистрирован в квартире или доме, не означает, что все вещи, которые находятся там, являются его собственностью.

В подобных случаях другим собственникам имущества рекомендуется заранее подготовить документы, которые подтверждают, что их вещи принадлежат именно им. Такими доказательствами могут служить чеки, выписки об оплате, договоры купли-продажи, гарантийные талоны, отдельные бумаги на технику или мебель, иное имущество.

Если вещь, которая не принадлежит должнику, всё же была включена в опись, её настоящий владелец имеет право обратиться в суд и подать иск об освобождении имущества. В таких случаях ответчиками выступают и взыскатель, и сам должник.

ИА «Орелград»


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