Под Орлом жители поселка восстали против «волшебной» дороги

Путь пробили через лесополосу при поддержке чиновников Орловского округа.

О проблеме и дискриминации каналу «Истоки» рассказали жители Новообразцово. Здесь не было дороги в соседний населенный пункт. Она появилась волшебным образом на картах месяц назад – в лесополосе. Жители просили перекрыть ее, потому что машины не соблюдают скоростной режим, разбивают дорогу, которую отсыпали своими силами.

Соседи, жители поселка Надежда, два года назад самовольно организовали проезд через лесополосу на улицу Кооперативная Новообразцово.

«Долгое время мы относились к этому с пониманием», – отметил один из мужчин.

Однако машин стало очень много.

«Здесь машины летали, оставляли бампера. У нас на улице два ребенка-инвалида. Мы просили снизить нагрузку», – отметила женщина.

7 апреля жители улицы Кооперативной и Березовая Новообразцово было написано коллективное обращение в администрацию Орловского муниципального округа о закрытии этого проезда. Оно было проигнорировано. В мае было написано повторное обращение, чтобы провести публичные слушания, если этот проезд будет легализоваться. Дана отписка, что корректировка предполагается в районе 10%, что позволяет не проводить публичные слушания.

Уже 1 июня издано постановление ОМО о внесении изменений в перечень автодорог общего пользования местного значения. Кооперативная была 690 метров, а стала 315. Изменен тип покрытия и включен в нее спорный участок.

«Это не 10%. Эта дорога в никуда. Земля не разграничена. Новая дорога проходит через частную собственность».

При этом в Надежде есть нормальный выезд на трассу «Орел-Брянск», однако до него еще нужно добраться – покрытие улиц оставляет желать лучшего.

Начальник Образцовского территориального управления Максим Киселев пояснил, что понимает жителей Надежды

«Они тоже хотят ездить. Они хотят выезжать на работу нормально. У администрации нет денег, чтобы сделать улицу Бирюзовую».

Чиновникам проще расчистить проезд в пролеске, чем сделать дороги в населенных пунктах.

«Почему администрация категорически защищает их и плюет на наши интересы?! Мы строились гораздо раньше, мы начали жить гораздо раньше. Мы не рассчитывали, что будем проезжей частью для целого поселка. Тем более, люди на участке 300 метров не желают скинуть скорость хотя бы до 20. Жилой сектор, здесь есть дети».

ИА “Орелград”