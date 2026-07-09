Лучшие орловские хозяйства получат до 50 тысяч рублей

В Орловской области стартует конкурс «Ветеранское подворье».

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье». В этом году заявки на участие принимаются в период с 20 июля по 10 августа. Из извещения следует, что конкурс проводится в целях укрепления и развития подворий в сельской местности, пропаганды и передачи опыта старшего поколения молодым семьям.

Его участниками могут стать граждане, достигшие 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), которые постоянно проживают в сельской местности на территории Орловской области, ведут личное подсобное хозяйство и ранее не становились победителями конкурса. Общая площадь земельных участков участников не должна превышать 2,5 гектара. Претенденты не должны быть зарегистрированы в качестве глав крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальных предпринимателей.

Для участия необходимо до 10 августа представить в департамент сельского хозяйства заявку, заполненную по типовой форме. К ней надо приложить пакет документов, в том числе описание подворья с информацией о показателях хозяйства, выписку из похозяйственной книги о наличии скота и птицы, а также документы об участии в выставках и конкурсах в сфере сельского хозяйства, если таковые, конечно, имеются.

Специально созданная конкурсная комиссия проведет выездной осмотр каждого подворья с обязательной видеофиксацией. Участникам необходимо будет презентовать свое хозяйство и рассказать историю его создания и развития. Оценивать хозяйства будут по нескольким критериям. В их числе: наличие инженерной инфраструктуры, то есть водопровода, канализации и газа, количество плодовых деревьев и кустарников, наличие скота и птицы, площадь обрабатываемой земли и наличие цветников.

По каждому критерию предусмотрено выставление баллов. Кстати, дополнительные баллы можно получить как раз за участие в сельскохозяйственных выставках и конкурсах. По итогам конкурса будут определены три победителя. За первое место вручат диплом губернатора и денежную премию в размере 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рублей, за третье – 20 тысяч рублей. Торжественное награждение победителей состоится до 25 декабря 2026 года, а итоги конкурса, как и в предыдущие годы, будут опубликованы на официальном портале Орловской области.

ИА “Орелград”