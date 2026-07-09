Орловец добился оплаты сверхурочных работ через прокуратуру

Ведомство помогло защитить трудовые права.
Заявление поступило в подразделение по Заводскому району Орла.
Мужчина трудился в коммерческой организации. Однако ему не начислялась компенсация за сверхурочную работу. Кроме того, гражданину выплатили отпускные с опозданием.
Прокуратура внесла представление генеральному директору компании. После этого права сотрудника организации были восстановлены. Известно, что орловцу доплатили около 60 тысяч рублей.
Виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности. Наказанием стал штраф в 10 тысяч рублей.
ИА «Орелград»