Орловец добился оплаты сверхурочных работ через прокуратуру

Ведомство помогло защитить трудовые права.

Заявление поступило в подразделение по Заводскому району Орла.

Мужчина трудился в коммерческой организации. Однако ему не начислялась компенсация за сверхурочную работу. Кроме того, гражданину выплатили отпускные с опозданием.

Прокуратура внесла представление генеральному директору компании. После этого права сотрудника организации были восстановлены. Известно, что орловцу доплатили около 60 тысяч рублей.

Виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности. Наказанием стал штраф в 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»