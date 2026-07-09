Орловец добился оплаты сверхурочных работ через прокуратуру

9.7.2026 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Ведомство помогло защитить трудовые права.

Фото: ИА “Орелград”

Заявление поступило в подразделение по Заводскому району Орла.

Мужчина трудился в коммерческой организации. Однако ему не начислялась компенсация за сверхурочную работу. Кроме того, гражданину выплатили отпускные с опозданием.

Прокуратура внесла представление генеральному директору компании. После этого права сотрудника организации были восстановлены. Известно, что орловцу доплатили около 60 тысяч рублей.

Виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности. Наказанием стал штраф в 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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