В Орле пройдёт ботанический фестиваль под открытым небом

9.7.2026 | 10:50 Новости, Общество

Мероприятие проведут впервые.

Фото: Администрация Орла

Фестиваль состоится в сквере имени Ермолова 11 июля, в субботу. Программа будет длиться с 10 до 20 часов.

Состоятся выставка-продажа цветов и саженцев, ярмарка авторских изделий ручной работы, концерт «Вместе мы – сила». Также запланированы ботаническая экскурсия,
лекторий на газоне и пленэр (для любителей живописи). Кроме тогоо, орловцев развлекут семейными конкурсами.

Главным организатором выступает Администрация Орла, соорганизаторами – ярмарка «Добро Маркет Орёл» и объединение ремесленников «Мастера из городка», а также народный мастер Светлана Медведева.

Фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности (который отмечался накануне).

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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