В Орле пройдёт ботанический фестиваль под открытым небом

Мероприятие проведут впервые.

Фестиваль состоится в сквере имени Ермолова 11 июля, в субботу. Программа будет длиться с 10 до 20 часов.

Состоятся выставка-продажа цветов и саженцев, ярмарка авторских изделий ручной работы, концерт «Вместе мы – сила». Также запланированы ботаническая экскурсия,

лекторий на газоне и пленэр (для любителей живописи). Кроме тогоо, орловцев развлекут семейными конкурсами.

Главным организатором выступает Администрация Орла, соорганизаторами – ярмарка «Добро Маркет Орёл» и объединение ремесленников «Мастера из городка», а также народный мастер Светлана Медведева.

Фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности (который отмечался накануне).

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»