В Орловской области отобрали земских работников культуры

Стали известны победители конкурсного отбора.

Департамент культуры Орловской области подвел итоги конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский работник культуры». Конкурсная комиссия утвердила список из 15 победителей, которые в ближайшее время смогут получить по 1 миллиону рублей при условии их трудоустройства в учреждения культуры в сельских населенных пунктах или малых городах региона населением до 50 тысяч человек.

Как следует из приказа департамента, победители конкурса трудоустроятся в различные учреждения культуры Орловской области. Среди них – детские школы искусств в Кромском и Троснянском районах, дома культуры в Орловском муниципальном округе, Ливенском, Новосильском и Сосковском районах, а также культурно-досуговый центр в Спасско-Лутовиновском сельском поселении.

Самые востребованные специальности, судя по списку победителей, таковы: преподаватели по классу фортепиано и хореографии, руководители кружков и коллективов самодеятельного искусства, культорганизаторы, заведующие филиалами домов культуры, режиссеры массовых представлений, хормейстеры и специалисты по фольклору.

Напомним, что на 2026 год в регионе и планировалось отобрать на конкурсной основе 15 получателей единовременной компенсационной выплаты. Претендентами могли стать как молодые специалисты, так и опытные работники культуры, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и готовые переехать на работу в сельскую местность или малые города. Возрастных ограничений программа не предусматривает.

Для участия в конкурсе претенденты подавали заявления в период с 15 марта по 15 июня, прикладывая документы об образовании, трудовой деятельности и достижениях в сфере культуры. Победителям конкурсного отбора теперь предстоит в течение месяца обратиться в департамент культуры для заключения трехстороннего договора и получения выплаты.

Последняя предоставляется при условии заключения трудового договора с организацией культуры на срок не менее 5 лет. Работник самостоятельно определяет, на что потратить полученный миллион рублей. Приказ об утверждении списка победителей размещен на официальном сайте правительства Орловской области. Если вдруг по итогам конкурсного отбора по каким-то причинам останутся незамещенные вакансии, будет проведен дополнительный отбор.

ИА “Орелград”