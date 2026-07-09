Орловчанку оштрафовали за продажу ветеринарных препаратов

Орловская бизнес-леди торговала лекарствами без лицензии.

Арбитражный суд Орловской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за розничную торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения без специального разрешения. Как следует из материалов дела, нарушения были выявлены в двух торговых точках, принадлежащих орловчанке, имеющей статус ИП. В апреле 2026 года она попалась на розничной продаже ветеринарных препаратов в магазинах на улице 3-й Курской и на улице Маринченко в городе Орле.

Это были лекарства для кошек и собак. Предпринимательница не имела лицензии на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Поэтому не имела права торговать такими лекарствами. Тем не менее, факты продажи были выявлены в ходе внеплановой документарной проверки, проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Основанием для проверки стало коллективное обращение граждан, а также данные из государственной информационной системы мониторинга оборота товаров «Честный ЗНАК». Примечательно, что Россельхознадзор ранее уже объявлял этой же предпринимательнице предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, однако, по данным ведомства, нелегальные, в общем-то, продажи продолжались. В судебном заседании бизнес-леди участия не принимала, отзыв и возражения не представила.

Суд признал доказанным факт осуществления фармацевтической деятельности без лицензии. Это означает, что предпринимательница нарушила требования федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» и «О лицензировании отдельных видов деятельности». При назначении наказания суд учел, что предпринимательница ранее уже привлекалась к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Так, в марте 2026 года ей было назначено наказание в виде предупреждения. В связи с этим заменить штраф на предупреждение в данном случае суд уже не мог. Поэтому он назначил наказание в виде штрафа. Правда, предпринимательнице вновь повезло, потому что на нее наложили минимально возможный по указанной статье размер санкции – штраф в 4000 рублей. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции.

ИА “Орелград”