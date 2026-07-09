Орловец купил букет на чужие деньги и попал под суд

Дело возбудили по статье «кража».

Известно, что им занималось подразделение полиции по Заводскому району Орла.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, по текущей версии 29-летний житель города нашёл на остановке общественного транспорта чужую банковскую карту. Она принадлежала студенту одного из вузов.

Мужчина не отнёс её в полицию, а воспользовался чужими деньгами. Интересно, что он приобрёл не только алкоголь, но и букет цветов. После этого орловец выбросил карту.

Тем временем её настоящий владелец обратился в МВД. Он установил, что с карты пропало около 14 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, куда именно были потрачены деньги. После этого предполагаемого преступника призвали к ответу.

Известно, что гражданин, нашедший карту, выразил желание возместить потерпевшему нанесённый ущерб.

ИА «Орелград»