Завод-изготовитель отзывает часть комплектующих лифтов, установленных в Орле

Новые кабины пришлось остановить до замены “мозгов”.

О сложившейся ситуации сообщил на совещании с главами муниципальных образований 9 июля руководитель регионального Фонда капремонта Владимир Слизовский.

«По ряду лифтов прошла отзывная кампания. Щербинский лифтостроительный завод, в рамках импортозамещения, стал выпускать платы управления по лифтам. Часть из них ушла в ошибку. Их сейчас в плановом порядке завод меняет. Меняем – запускаем».

«Сколько еще ходить пешком? Вот они [жители] просят ответить на конкретный вопрос», – отметил заместитель губернатора Вадим Тарасов, сославшись на ряд обращений жителей дома №52 по Наугорскому шоссе.

«В понедельник будет ездить уже 100%», – пообещал Слизовский. Общий масштаб проблемы глава Фонда капремонта уточнять не стал.

В Орловской области краткосрочный план на 2026 год предусматривает работы в 192 многоквартирных домах, из них 24 – в рамках программы досрочного капитального ремонта крыш. Законтрактовано 83%. Замене лифтового оборудования включает проведение работ в 88 МКД (314 единиц). На сегодня законтрактовано 100%, заменено 155 лифтов в 42 домах. По капитальному ремонту необходимо отремонтировать 80 зданий.

Отметим, «Орелград» ранее писал о проблемах в доме на Игнатова. Там лифт вел себя непредсказуемо, в том числе стукнулся о технический этаж, повредив конструктив.

ИА “Орелград”