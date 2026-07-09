В Орле банку грозит штраф за «кредиты на все, что хочется»

Орловское УФАС возбудило дело в отношении финансово-кредитной организации.

Орловское Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении «Россельхозбанка» по признакам нарушения требований федерального Закона о рекламе. Основанием для этого стала рекламная конструкция, размещенная на территории города Орла. Вернее, та информация, которую она несла на себе. Как информирует пресс-служба Орловского УФАС, в рекламном сообщении содержался призыв брать «кредиты на все, что хочется».

Однако, по мнению антимонопольного органа, в рекламе не были указаны иные существенные условия получения данной финансовой услуги. Указано было только «привлекательное» условие, что само по себе может вводить потребителей в заблуждение относительно реальных параметров кредитования. Кроме того, антимонопольщики не увидели в рекламе обязательного предупреждения: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Между тем, такое требование установлено законодательством для рекламы финансовых услуг, а вводилось оно для того, чтобы защитить граждан от необдуманных решений при оформлении кредитов. В УФАС подчеркивают, что отсутствие в рекламе существенной части информации приводит к искажению смысла и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться финансовой услугой. В случае установления вины банку грозят меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

Это не первый случай привлечения банков к ответственности за ненадлежащую рекламу. Так, конце июня Орловское УФАС сообщило о признании ненадлежащей рекламу «ОТП Банка», распространявшуюся на телеканале. В рекламном ролике «Кэшбэк до 3000 рублей по карте» дисклеймер с очень важными для потребителя финансовых услуг условиями программы (правила бонусной системы, категории, лимиты и исключения) был разделен на три части и демонстрировался всего около 10 секунд.

По мнению антимонопольного органа, с учетом динамики телевизионной рекламы потребитель физически не имеет возможности прочитать и осознать весь объем информации за столь короткое время. Экспертный совет по применению законодательства о рекламе поддержал эту позицию, указав, что такая подача способна ввести потребителей в заблуждение. По итогам рассмотрения дела реклама признана ненадлежащей, к правонарушителю также обещали применить меры административного воздействия.

ИА “Орелград”