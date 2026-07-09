За счёт зарплаты орловчанки погасили долг её коллеги

9.7.2026 | 13:30 Закон и порядок, Новости

Восстановить справедливость помогла прокуратура.

Фото: ИА “Орелград”

Известно, что нарушение зарегистрировали в Орле в Советском районе.

Местная жительница влезла в долги. Приставы направили её работодателю постановление об обращении взыскания на зарплату данной гражданки.

Однако проверка показала, что некоторые из средств, заработанных женщиной, направили в службу судебных приставов в счёт погашения долга другого работника этой же организации. Таким образом орловчанку незаконно лишили около 11 тысяч рублей.

Прокуратура внесла работодателю соответствующее представление. После этого средства, взысканные с нарушением, вернули сотруднице.

ИА «Орелград»


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