За счёт зарплаты орловчанки погасили долг её коллеги

Восстановить справедливость помогла прокуратура.

Известно, что нарушение зарегистрировали в Орле в Советском районе.

Местная жительница влезла в долги. Приставы направили её работодателю постановление об обращении взыскания на зарплату данной гражданки.

Однако проверка показала, что некоторые из средств, заработанных женщиной, направили в службу судебных приставов в счёт погашения долга другого работника этой же организации. Таким образом орловчанку незаконно лишили около 11 тысяч рублей.

Прокуратура внесла работодателю соответствующее представление. После этого средства, взысканные с нарушением, вернули сотруднице.

ИА «Орелград»