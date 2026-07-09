В двух школах Орла появились муралы

9.7.2026 | 17:15 Культура, Новости, Образование

Стены украшают портреты выдающихся личностей.

Фото: ОРО партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

В рамках проекта «Лица Героев» партии «Единая Россия» и Министерства просвещения РФ студенты Орловского художественного училища создали портреты известных исторических деятелей в школах.

В образовательном учреждении №51 появились изображения Александра Пушкина с зарисовками по мотивам его произведений и маршала Георгия Жукова. В школе №29 –  портреты Юрия Гагарина, Антона Чехова и Дмитрия Менделеева.

По замыслу инициаторов проекта, он призван воспитать уважение к истории страны и ее героям. В планах — украсить и другие школы, в том числе изображениями Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Ломоносова, Екатерины Великой, Александра Суворова и других выдающихся личностей.

ИА “Орелград”


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