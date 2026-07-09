В Орловской области проработают вопрос продажи лекарств в почтовых отделениях

Поручения даны на заседании правительства региона.

Заместителю губернатора по социальной политике Андрею Берестову и департаменту здравоохранения Орловской области в лице Константина Бобракова поручено рассмотреть возможность организации сотрудничества между региональными больницами и Управлением федеральной почтовой связи Орловской области АО «Почта России» по вопросу торговли лекарственными препаратами.

Речь идет о почтовых отделениях, расположенных в населенных пунктах, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Такое взаимодействие позволит обеспечить жителей отдаленных деревень и сел жизненно необходимыми лекарствами.

В проработке вопроса также участвует врио главы УФПС Орловской области Татьяна Семчук (по согласованию). Доклад о результатах должен быть представлен до 31 августа 2026 года, указано в протоколе заседания правительства.

Также рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Орловской области проработать возможность предоставления в безвозмездное пользование неиспользуемых зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, с целью перемещения в них почты.

Напомним, на Орловщине 403 отделения почтовой связи, из которых 88% находятся в сельской местности и являются убыточными. Они предоставляют населению социально значимые услуги: прием платежей, доставку писем, посылок, пенсий и пособий, а также банковские услуги. По мнению исполнительной власти, сеть необходимо сохранить.

ИА “Орелград”