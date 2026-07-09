В орловском городе многоквартирный дом остается с дырой в крыше уже четыре месяца

9.7.2026 | 12:45 Важное, ЖКХ, Новости

Местным чиновникам нужно найти софинансирование  – около 5 млн рублей.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ЧП в Новосиле произошло еще 27 февраля. Под тяжестью снега частично просела крыша двухэтажного дома на улице Чкалова. Из жителей никто не пострадал. Однако работы по восстановлению кровли так и не стартовали. О причинах на совещании с главами муниципальных образований 9 июля рассказал глава НО «РФКР»  Владимир Слизовский.

«18 квартир. Кровля обрушилась, сейчас дожди, как люди живут?» – поинтересовался заместитель губернатора Вадим Тарасов.

«В случае заключения с Фондом соглашения о софинансировании от района, Фонд готов направить подрядную организацию, сделать проект, приступить к выполнению работ, – сообщил Слизовский. – 5 миллионов – почти 50%. У нас на доме 5,4 млн рублей имеется [видимо, скопленные населением взносы на капремонт]».

Вадим Тарасов поручил проработать вопрос профильному департаменту.

ИА “Орелград”


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