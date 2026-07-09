В Орле презентовали новое издание «Книги Памяти» Орловской области

Это первый том, посвящённый Болховскому району.

Презентация прошла в ОГУ имени Тургенева.

Книга является собранием данных об уроженцах муниципального образования, которые погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Также она содержит информацию о боевых действиях, повседневной жизни района в те годы, воинских захоронениях и тех, кто покоится в братских могилах.

Новое, исправленное и расширенное издание, вышло в свет по инициативе Российского исторического общества. Поддержку оказали Администрация Орловской области, ОГУ имени Тургенева и Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС.

Работа над новым изданием началась в этом году в апреле. Однако создание «Книг Памяти» стартовала в каждом регионе ещё в 1980-х. Ранее в Орловской области вышло 13 томов, а также два дополнительных – «Память о подвиге» (1998) и «Герои Чернобыля» (2006).

Новая версия первого тома будет опубликована на официальном портале нашего региона. Работу по переизданию книги планируется продолжить.

ИА «Орелград»