В Орловской области выдано три разрешения на строительство многоквартирных домов

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства опубликовало сводку.

В Орловской области во втором квартале 2026 года выдано несколько первичных разрешений на строительство жилых объектов.

ООО «Специализированный застройщик «Строймонтаж» — на два этапа строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Орёл, ул. Базовая, 6г. Разрешения выданы 12 мая 2026 года. Общая площадь каждого этапа — 11 281,4 кв. м, жилая площадь — около 7 400 кв. м, по 143 квартиры в каждом этапе. Отметим, участок принадлежал ЗАО «ОРЛЭКС». Был продан на аукционе в счет погашения долгов. После этого корректировались размеры санитарно-защитных зон смежных предприятий. Также проведены исследовательские археологические работы и государственная историко-культурная экспертиза. В феврале 2026 года мэр Орла согласовал архитектурно-градостроительный облик зданий.

Второе разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-6» — на многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Льва Толстого (поз. 1). Разрешение выдано 29 мая 2026 года. Общая площадь — 20 936 кв. м, жилая — 14 318,2 кв. м (251 квартира). Это часть масштабного проекта по комплексному развитию застроенных территорий. На месте малоэтажных и аварийных домов должны появиться современные МКД с благоустроенными общественными пространствами.

Остальные объекты в реестре касаются внесения изменений в ранее выданные разрешения на строительство или продление сроков их действия.

ИА “Орелград”