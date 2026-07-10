В Орловской области выдано три разрешения на строительство многоквартирных домов

10.7.2026 | 6:32 Новости, Строительство

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства опубликовало сводку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В Орловской области во втором квартале 2026 года выдано несколько первичных разрешений на строительство жилых объектов.

ООО «Специализированный застройщик «Строймонтаж» — на два этапа строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Орёл, ул. Базовая, 6г. Разрешения выданы 12 мая 2026 года. Общая площадь каждого этапа — 11 281,4 кв. м, жилая площадь — около 7 400 кв. м, по 143 квартиры в каждом этапе. Отметим, участок принадлежал ЗАО «ОРЛЭКС». Был продан на аукционе в счет погашения долгов. После этого корректировались размеры санитарно-защитных зон смежных предприятий. Также проведены исследовательские археологические работы и государственная историко-культурная экспертиза. В феврале 2026 года мэр Орла согласовал архитектурно-градостроительный облик зданий.

Второе разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-6»  — на многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Льва Толстого (поз. 1). Разрешение выдано 29 мая 2026 года. Общая площадь — 20 936 кв. м, жилая — 14 318,2 кв. м (251 квартира). Это часть масштабного проекта по комплексному развитию застроенных территорий. На месте малоэтажных и аварийных домов должны появиться современные МКД с благоустроенными общественными пространствами.

Остальные объекты в реестре касаются внесения изменений в ранее выданные разрешения на строительство или продление сроков их действия.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU