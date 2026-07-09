В орловской библиотеке трудились полуофициальные сотрудники

9.7.2026 | 13:20 Закон и порядок, Новости

Им пришлось легализовываться окончательно через суд.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

В прокуратуру обратились двое жителей Верховского района. Они заявили о нарушении трудовых прав.

Установлено, что граждане трудились в Верховской межрайонной библиотеке, причём длительное время. Однако трудовые отношения не оформлялись должным образом и не оплачивались в полном объёме.

Прокуратура направила в районный суд исковое заявление. Ведомство потребовало признать соответствующие отношения между муниципальным учреждением и данными гражданами, внести необходимые записи в их трудовые книжки и произвести полный расчёт.

Суд удовлетворил иск, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что орловчанка не получала зарплату за работу в сельском доме культуры.

ИА «Орелград»


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