Имущество мценского ООО «Эль Сайхан» выставили на торги

Приведено в исполение постановление судебного пристава СОСП по Орловской области.

На реализацию передают шесть объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Эль Сайхан» во Мценске. Общая стоимость лотов составляет более 34 миллионов рублей. Основание — задолженность компании перед налоговой службой на сумму около 1,6 миллиона рублей.

Как следует из постановления судебного пристава-исполнителя СОСП по Орловской области от 28 мая 2026 года, на торги выставляются:

Земельный участок площадью 44 220 кв. м по улице Автомагистраль (кадастровый номер 57:27:0010504:36) — 3,47 млн рублей.

Нежилые здания: столярный цех (388,8 кв. м) — 6,7 млн рублей; здание площадью 710,7 кв. м (строение 3) — 9,88 млн рублей; здание площадью 209,6 кв. м (строение 4) — 5,12 млн рублей; административное здание 83,6 кв. м (строение 1) — 2,92 млн рублей.

Сооружение — железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 628 метров — оценено в 6,12 млн рублей.

Оценка имущества выполнена ООО «БИЗНЕС-НОВАЦИЯ» 27 апреля 2026 года.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 27 июля. Необходим задаток в размере 1 700 000 руб. Шаг аукциона – 1%: 342 262, указано в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”