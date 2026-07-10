Имущество мценского ООО «Эль Сайхан» выставили на торги

10.7.2026 | 7:28 Новости, Экономика

Приведено в исполение постановление судебного пристава СОСП по Орловской области.

Геоинформационный портал

На реализацию передают шесть объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Эль Сайхан» во Мценске. Общая стоимость лотов составляет более 34 миллионов рублей. Основание — задолженность компании перед налоговой службой на сумму около 1,6 миллиона рублей.

Как следует из постановления судебного пристава-исполнителя СОСП по Орловской области от 28 мая 2026 года, на торги выставляются:

Земельный участок площадью 44 220 кв. м по улице Автомагистраль (кадастровый номер 57:27:0010504:36) — 3,47 млн рублей.

Нежилые здания: столярный цех (388,8 кв. м) — 6,7 млн рублей; здание площадью 710,7 кв. м (строение 3) — 9,88 млн рублей;  здание площадью 209,6 кв. м (строение 4) — 5,12 млн рублей; административное здание 83,6 кв. м (строение 1) — 2,92 млн рублей.

Сооружение — железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 628 метров — оценено в 6,12 млн рублей.

Оценка имущества выполнена ООО «БИЗНЕС-НОВАЦИЯ» 27 апреля 2026 года.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 27 июля. Необходим задаток в размере 1 700 000 руб. Шаг аукциона – 1%: 342 262, указано в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU