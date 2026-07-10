В Орле дом культуры на улице Андрианова выставлен на торги

Желающие могут приобрести здание и участок за 15,9 млн рублей.

Администрация Орловского муниципального округа объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже нежилого здания — районного дома культуры на улице Андрианова, 10. Начальная цена лота составляет 15 941 872,62 рубля.

Вместе со зданием площадью 382,2 кв. м покупателю предлагается земельный участок площадью 1 464 кв. м с разрешенным использованием «дом культуры». Объект включен в программу приватизации муниципального имущества на 2026 год как излишний и неиспользуемый. Основанием для продажи стало решение Орловского окружного Совета народных депутатов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 8 июля по 3 августа. Сам аукцион состоится 6 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере 1 594 187,26 рублей (10% от начальной цены). Шаг аукциона составит 797 093,63 рубля (5% от начальной цены).

Победителем будет признан участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи должен быть заключен в срок от 10 до 20 дней после подведения итогов, а полная оплата — не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора, указано в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”