Мэрия Орла задолжала миллионы по взносам на капремонт

Арбитражный суд взыскал с администрации более 6,4 миллиона рублей.

Арбитражный суд удовлетворил иск Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к муниципальному образованию «Город Орел». Интересы города в суде отстаивало управление муниципального имущества и землепользования. Истец просил взыскать с ответчика задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Речь идет о плате за помещения, которые находятся в муниципальной собственности.

Как следует из материалов дела, муниципальное образование является собственником многих помещений в многоквартирных домах Орла, включенных в адресную программу капитального ремонта. Региональный фонд капремонта должен организовывать проведение капитального ремонта, а обязанность собственника помещений – ежемесячно вносить взносы на счет регионального оператора. Напомним, что минимальный размер взноса ежегодно устанавливается правительством Орловской области.

В 2023 году он составлял 10,35 рубля за квадратный метр, в 2024 году – 11,68 рубля, в 2025 году – 12,56 рубля, в 2026 году – 13,79 рубля. По мнению регоператора, чиновники свои обязательства по уплате взносов не исполняли, в связи с чем фонд и обратился в суд. Ответчик в судебное заседание не явился, письменный отзыв не представил, расчет задолженности и пени не оспорил, ходатайства о снижении размера неустойки не заявил. Суд проверил расчет истца, признал его арифметически верным и соответствующим действующему законодательству, после чего удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Администрацию областного центра обязали погасить задолженность в размере 5,57 миллиона рублей, набежавшую за период с февраля 2023 года по февраль 2026 года, а также выплатить пени за просрочку платежей в размере 965,67 тысячи рублей за тот же период. То есть бюджету города вновь придется переплачивать по счетам. Более того, начисление пени на сумму основного долга будет продолжаться по день фактической оплаты исходя из одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Таким образом, общая сумма взыскания на момент вынесения решения составила 6,42 миллиона рублей, и она может вырасти еще больше. Кроме того, суд взыскал с мэрии расходы на оплату государственной пошлины, а это еще плюс 215 тысяч рублей. Впрочем, решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”