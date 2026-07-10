Во Мценском районе резервистам выплатят по 50 тысяч рублей

Выплаты положены гражданам, заключившим контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее Мценский райсовет народных депутатов ввел новую меру социальной поддержки граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. И вот теперь во исполнение решения депутатского корпуса администрация Мценского района утвердила порядок предоставления единовременной денежной выплаты таким гражданам.

Как следует из постановления, выплата в размере 50 тысяч рублей предназначена для граждан, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ от муниципального образования «Мценский район» и прошли военные сборы. Документ вступил в силу со дня официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 28 мая 2026 года.

По условиям, единовременная денежная выплата предоставляется однократно после того, как гражданин пройдет военные сборы и будет зачислен в мобилизационный людской резерв, числящийся именно за Мценским районом. Размер выплаты также был утвержден депутатским корпусом, и он составляет 50 тысяч рублей независимо от других мер социальной поддержки, которые могут получать местные резервисты. Для получения выплаты гражданину необходимо подать письменное заявление на имя главы Мценского района с приложением копии паспорта и копии контракта о пребывании в резерве, заключенного после 1 января 2026 года.

Администрация района в течение трех рабочих дней направляет запрос в войсковую часть для подтверждения факта прохождения военных сборов. В случае исключения гражданина из мобилизационного людского резерва по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, в частности, при неисполнении условий контракта, он обязан возместить муниципальному образованию затраченные на него средства в полном объеме. Финансирование выплат осуществляется за счет средств бюджета Мценского района. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы района по социальным вопросам.

Тем временем губернатор внес изменения в собственные указы о дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан и об установлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан. Право на такие выплаты получили орловские мобилизованные, получившие ранение, контузию, травму или увечье в ходе проведения специальной военной операции, а также члены семей погибших и умерших мобилизованных участников СВО.

ИА “Орелград”