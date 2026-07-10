Облсуд ещё раз рассмотрел дело Вадима Ничипорова

Ранее бывшего первого заместителя мэра Орла приговорили к реальному сроку.

Суд первой инстанции признал его виновным в превышении должностных полномочий. Ничипорову дали три года колонии общего режима. Также орловца на два года лишили права «занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления».

Защита попыталась обжаловать приговор в областном суде. Однако, как сообщает его пресс-служба, первоначальный вердикт оставили без изменений.

Напомним, суть дела касалась отношений Вадима Ничипорова с тремя перевозчиками. Суд установил, что мужчина, работая в мэрии, «осуществлял покровительство» предпринимателей. В свою очередь, перевозчики должны были оказывать «услуги материального характера».

В 2021 и 2022 годах данные трое граждан организовали и профинансировали работы по обустройству остановки, а также передали Ничипорову наличные средства (около 220 тысяч рублей), которые предназначались для ремонта кабинетов, закупку офисной мебели и другие цели.

Впоследствии перевозчики пожаловались на действия чиновника в правоохранительные органы, а также рассказали обо всём в СМИ. Тогда Вадим Ничипоров «инициировал проведение… проверочных мероприятий». В результате с двумя предпринимателями расторгли контракты. Ещё в одном случае был «исключён» сам маршрут, который обслуживал бизнесмен.

ИА «Орелград»