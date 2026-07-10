На Орловщине резко увеличат транспортную подвижность населения

Правительство региона обновило программу развития транспортной системы.

Правительство региона утвердило изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы в Орловской области» на период до 2029 года. Она разделена на два этапа, первый из которых охватил 2019-2023 годы, а второй рассчитан на 2024-2029 годы. Общий объем финансирования на весь период реализации составляет впечатляющие 62,4 миллиарда рублей. Основные цели программы увязаны с национальными целями развития России, определенными президентом Владимиром Путиным. Прежде всего, это создание комфортной и безопасной среды для жизни.

Из обновленного паспорта программы следует, что к 2030 году в Орловской области планируется довести долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов, а дорог в составе опорной сети и крупнейших городских агломераций – до 85 процентов. Кроме того, в рамках программы ставится задача снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Документ предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, поддержку организаций, занимающихся социально значимыми пассажирскими перевозками автомобильным и железнодорожным транспортом, а также субсидирование строительства газозаправочных объектов и переоборудования транспорта на газомоторное топливо. В обновленной программе выделено 16 структурных элементов, включая региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Развитие опорной сети аэродромов» и так далее.

Включен в программу и новый проект «Развитие общественного транспорта», запускаемый с 2026 года, и ведомственные проекты в сфере пассажирских перевозок и расширения использования природного газа как моторного топлива. Кстати, одним из основных показателей второго этапа программы станет транспортная подвижность населения, которая к 2029 году должна достичь 410,6 тысячи пассажиро-километров. Причем уже в 2026 году запланирован резкий рост до 444 тысяч пассажиро-километров по сравнению с 143,5 тысячами в 2025 году.

ИА “Орелград”