Из Орловщины в Таджикистан впервые отправили молочную продукцию

10.7.2026 | 11:40 Новости, Экономика

Общий вес партий составил 44 тонны.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Продукцию отправили в двух фурах. Известно, что речь идёт о «молочной сухой деминерализованной сыворотке».

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, предприятие, отправившее груз, имело необходимую аттестацию на право торговли с республикой. Ранее в текущем году эта же компания экспортировала 795 тонн молочной продукции в Азербайджан и Узбекистан.

Сотрудники ведомства проконтролировали отправку. Как указали в управлении, качество и безопасность продукции подтверждается протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

ИА «Орелград»


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