На Орловщине школа превратила бомбоубежище в склад

За это суд по требованию прокуратуры оштрафовал директора.

Прокуратура Колпнянского района провела проверку в одной из местных сельских школ и установила, что подвальное помещение, по документам числящееся как защитное сооружение, в реальности используется для хранения хозяйственных предметов, школьной мебели и вешалок для одежды. То есть укрытие превращено фактически в склад, а надзорное ведомство сочло, что «законные основания для такого использования отсутствуют».

Согласно материалам дела, защитное сооружение было введено в эксплуатацию еще в 1987 году. Оно находится в федеральной собственности, о чем свидетельствует его учет в реестре федерального имущества. Однако школа не получала согласия Росимущества на использование данного объекта, что было сочтено проверяющими как нарушение требований приказа МЧС России «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

Прокурорская проверка выявила целый «букет» нарушений: элементы инженерных сетей внутри сооружения не окрашены в установленные цвета, в организации не создано звено для обслуживания ЗС ГО, нет указателей маршрутов движения к убежищу, а знак обозначения сооружения не соответствует требованиям. Кроме того, в помещении «размещена мебель без заключения договора о правах и обязанностях в отношении объектов гражданской обороны». В ходе проверки директор школы признала свою вину.

Прокуратура возбудила в отношении директора дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ, после чего материалы были направлены на рассмотрение в арбитражный суд. Последний пришел к выводу, что состав правонарушения полностью доказан. Он отклонил возможные доводы о малозначительности правонарушения, указав, что оно совершено в области гражданской обороны, а несоблюдение требований в этой сфере создает угрозу не только жизни и здоровью граждан, но и безопасности государства.

Суд назначил директору наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей, в минимальном возможном размере. Арбитраж учел, что правонарушение совершено впервые, а отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Если директор успеет заплатить штраф в течение 20 дней, то его сумма автоматически снизится вдвое.

ИА “Орелград”