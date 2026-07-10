Орловцев осудили за манипуляции с нелегальными сигаретами

На скамье подсудимых оказались двое жителей Должанского района.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, одному из них 28 лет, другому 31 год. Само дело рассматривалось в Ливенском районном суде.

Речь шла об особо крупном размере. В 2024 году орловцы приобрели «у неустановленного лица» значительное количество немаркированных пачек сигарет. Общая стоимость табачных изделий составила полтора миллиона рублей.

Сначала нелегальная продукция доставлялась в Ливенский район. Затем часть сигарет перевезли в Должанский, в гараж и магазин, которые принадлежали орловцам.

Известно, что их признали виновными не только в приобретении и хранении, но и в реализации немаркированного табака. В итоге продукцию изъяли, а мужчин оштрафовали на 420 и 400 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

ИА «Орелград»