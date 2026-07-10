На Орловщине вынесли приговор директору ООО «Экологистик»

Его признали виновным в сокрытии средств от налогообложения.

Дело рассматривал Орловский районный суд.

Речь шла о крупном размере — около 7,8 миллиона рублей. Орловцу вменили соответствующую статью 199.2, часть 1.

Сокрытие произошло в период с с сентября 2024 по май 2025. При этом уточняется, что у юридического лица имелась задолженность по оплате налогов и страховых взносов, и директор знал об этом.

В итоге наказанием стал штраф в 400 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»