Орловчанка отбилась от «мошеннического» кредита

Облсуд подтвердил, что кредит, оформленный мошенниками, недействителен.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения решение Советского районного суда города Орла, которым был признан недействительным договор кредитной карты. Этот договор был заключен банком якобы с жительницей Орла. Однако последняя в гражданском судопроизводстве сумела доказать, что на самом деле кредит оформляла не она, а некие неизвестные злоумышленники.

Как следует из материалов дела, еще в марте 2024 года некое неизвестное лицо оформило на имя орловчанки кредитную карту в банке, после чего с этой карты были сняты наличные денежные средства в размере 236,2 тысячи рублей. В суде было доказано, что операции по снятию денег проводились в городе Краснодаре, в то время как «владелица карты» находилась в городе Орле.

Орловчанка незамедлительно обратилась в банк и сообщила, что заявку на кредитную карту она не оформляла. Однако банк не приостановил сомнительные операции и не заблокировал карту до следующего дня. По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Суд первой инстанции, а затем и апелляционная инстанция, пришли к выводу, что банк как профессиональный участник финансового рынка в данном случае не проявил должной осмотрительности.

Несмотря на то, что операции по снятию денег были нетипичными для истца, а устройства, с которых происходил вход в личный кабинет, отличались от используемых ранее, банк не приостановил подозрительные операции. Волеизъявления самой орловчанки на заключение кредитного договора не было. Учитывая все это, суды двух инстанций встали именно на ее сторону в этом непростом споре.

Так, суд первой инстанции признал кредитный договор недействительным и обязал банк исключить информацию о кредитных обязательствах из кредитной истории истца. Также с банка в пользу орловчанки взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей и штраф в размере 15 тысяч рублей. Областной суд оставил решение районного суда без изменения, отказав банку в удовлетворении его апелляционной жалобы.

ИА “Орелград”