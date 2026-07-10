В Орле из-за износа спишут построенную 12 лет назад спортплощадку

Ее признали непригодной для дальнейшего использования по целевому назначению.

Правительство Орловской области согласовало списание многофункциональной спортивной площадки на Центральном стадионе имени Ленина в Орле. Объект, построенный в 2014 году, признан непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие физического и морального износа. Сначала комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей провела проверку и выдала положительное заключение

Она изучила инвентарную карточку объекта, выписку из ЕГРН, составила акт осмотра с фотографиями, видимо, подтверждающими степень морального и физического износа. Во внимание была принята и справка о том, что спортплощадка не является памятником культурного наследия. На основании заключения комиссии губернатор Андрей Клычков издал распоряжение, согласовав списание недвижимого государственного имущества.

За областным автономным учреждением Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина» спортплощадка закреплена только на праве оперативного управления. А так она является собственностью Орловской области. Объект площадью 597 квадратных метров расположен в Орле на улице Тургенева. Как следует из документов, поскольку сооружение 2014 года постройки признано непригодным для дальнейшего использования, принято решение о его ликвидации и последующем демонтаже.

В документах также отмечено, что решение о ликвидации площадки принято в целях благоустройства территории с установкой спортивных тренажеров в 2026 году. Таким образом, на месте старой площадки появится новое спортивное оборудование. После демонтажа и утилизации списанного имущества ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина» будет обязано в течение шести месяцев представить в департамент государственного имущества и земельных отношений копии документов о разборке и утилизации. Департамент в свою очередь внесет изменения в реестр имущества Орловской области и зарегистрирует прекращение права оперативного управления на снесенный спортивный объект.

ИА “Орелград”